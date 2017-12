Favara. Detenuto “semilibero” sorpreso mentre faceva shopping

Carabinieri Agrigento. Detenuto semilibero sorpreso mentre faceva shopping.

Aveva approfittato di un permesso di tre giorni per riabbracciare i propri cari ma la tentazione di fare acquisti nel periodo delle festività alla fine è stata più forte. E così il favarese Salvatore Alba , 52 enne, attualmente detenuto semilibero, invece di rientrare al carcere di Petrusa al termine del permesso concessogli, ha pensato bene di trascorrere una giornata a spasso per negozi. La sua presenza in giro però è stata subito notata da una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Favara. I due Carabinieri inizialmente pensavano che si trattasse di una persona che gli somigliasse. Ma quando lo hanno avvicinato nella centralissima Piazza Cavour e gli hanno chiesto i documenti, non hanno avuto più dubbi e lo hanno immediatamente ammanettato ed arrestato in flagranza per “evasione”, accertando che l’uomo aveva omesso di rientrare presso la Casa circondariale, violando le prescrizioni del Magistrato di Sorveglianza di Agrigento.

Ultima modifica: 29 dicembre 2017