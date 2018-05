Favara, abusivismo commerciale: previsti serrati controlli a tappeto

Di abusivismo nel commercio ambulante si è parlato nel corso di un incontro, a Favara, tra i rappresentanti dei commercianti, la Confcommercio, gli assessori Rumulo e Bennica, il dirigente del servizio, Franco Criscenzo, il comandante dei Vigili urbani, Gaetano Raia e la responsabile del servizio, Giovanna Bumbello.

Di comune accordo, si è deciso di puntare sui controlli mirati con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e dell’Asp.

Secondo Alfonso Valenza di Confcommercio “è’ necessario e non è più rinviabile l’inizio di un percorso di regole per tutti. Il fenomeno dell’abusivismo ha sproporzionate dimensioni. Le regole ci sono per tutti e per farle rispettare, a garanzia del settore commercio e dei consumatori, occorrono i controlli”.

Ultima modifica: 24 maggio 2018