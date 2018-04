Fanno sparire la targa ed il telaio da un’autovettura rubata. Finiscono in manette madre e figlio

RAVANUSA. I Carabinieri della Stazione di Ravanusa già da qualche giorno erano sulle tracce di una Fiat Panda rubata a Sommatino, notata transitare sul territorio di competenza.

E così durante un servizio di prevenzione svolto in contrada Canale, i militari dell’Arma hanno sorpreso B.G., 48 enne, assieme alla madre A.L 76 enne, mentre erano intenti a ripulire la Panda in questione, smontando e nascondendo i vari segni identificativi, tra cui targa e telaio, al fine di poter ottenere un’auto “pulita”.

Per madre e figlio, pizzicati in flagranza di reato, sono così scattate le manette ai polsi e l’Autorità Giudiziaria ha subito disposto gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. L’autovettura ed i vari materiali rinvenuti, sono stati posti sotto sequestro.

Ultima modifica: 24 aprile 2018