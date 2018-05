Su Facebook la community “Meridionali al Nord”

Riceviamo e pubblichiamo:

“In un momento storico difficile, soprattutto dopo lo scandalo Facebook di Cambridge Analytica, è interessante sapere come molte persone utilizzino i social network in modo creativo per dare origine a qualcosa di bello e socialmente utile. E’ questo il caso di Giuseppe Oliva, nato in Puglia ma di origine siciliana, il quale a settembre 2016 ha fondato una community nella città di Torino, in cui vive da ormai tre anni, per raccogliere tutti coloro i quali amano il Sud Italia e la sua cultura: Meridionali al Nord.

La parola inglese ‘Community’ è ormai ricorrente nel mondo dell’informazione, soprattutto tra chi si interessa di Social Media, ma cosa è una community? La definizione che troviamo su Wikipedia di Community recita:

“Una comunità virtuale o comunità online è, nell’accezione comune del termine, un insieme di persone interessate ad un determinato argomento, o con un approccio comune alla vita di relazione, che corrispondono tra loro attraverso una rete telematica, oggigiorno in prevalenza Internet, e le reti di telefonia, costituendo una rete sociale con caratteristiche peculiari. Infatti tale aggregazione non è necessariamente vincolata al luogo o paese di provenienza; essendo infatti questa una comunità online, chiunque può partecipare ovunque si trovi con un semplice accesso alle reti, lasciando messaggi su forum (Bullettin Board), partecipando a gruppi Usenet (Newsgroups o gruppi di discussione), o attraverso le chat room (Chiacchierate in linea) e programmi di instant messaging (messaggistica istantanea) come ICQ, ebuddy, Pidgin, MSN Messenger, Yahoo! Messenger, e altri. Una comunità virtuale può rimanere unicamente tale, oppure estendersi nel mondo fisico, permettendo l’incontro dei suoi appartenenti”.

La community di Meridionali al Nord è diventata rapidamente un vero e proprio fenomeno sociale nella città di Torino, che ha permesso a tante persone del Sud Italia, siciliane e non, di riunirsi e organizzare eventi di qualunque sorta, ma sempre a carattere aggregativo e culturale, come l’appuntamento mensile della Torino Urban Walking, una passeggiata urbana alla scoperta della città con annessa guida turistica ufficiale.

L’ottimo lavoro portato avanti pro bono dal fondatore Giuseppe Oliva e dallo staff dei moderatori ha permesso di essere premiati da Facebook come una delle migliori communities europee partecipando al Facebook Communities Summit Europe 2018 svoltosi a Londra tra l’8 e il 10 Febbraio. In Italia soltanto 15 communities sono state premiate da Facebook, tra le quali dalla Sicilia ‘Ciclabili Siciliane’”.

Ultima modifica: 16 maggio 2018