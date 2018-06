Su Facebook “auguri” di morte a Musumeci, solidarietà di Confcommercio: “Massima vicinanza al Presidente della Regione”

Comunicato – “La vile intimidazione con minacce di morte chiama alla solidarietà verso una persona, che ricopre un ruolo di grande responsabilità. Le scritte di un hater sui social si inseriscono in un clima di emotività politica che non può e non deve sfociare in un clima di odio. Augurandoci che sulla vicenda venga fatta chiarezza, esprimiamo massima vicinanza al Presidente della Regione Nello Musumeci, nella consapevolezza che tali bassezze non lo distrarranno dall’impegno politico ed istituzionale a servizio della collettività”.

Ad affermarlo è il Presidente Confcommercio Sicilia, Francesco Picarella, che interviene in merito alla notizia dell’agghiacciante commento (poi rimosso) rivolto al presidente della Regione.

Ultima modifica: 20 giugno 2018