Ex Provincia: entro domani le domande per la selezione del nucleo di valutazione

AGRIGENTO. C’è tempo fino a mezzogiorno di domani per presentare, al Libero consorzio provinciale di Agrigento l’istanza per la partecipazione alla selezione pubblica per la nomina dei componenti esterni del nucleo di valutazione dell’ente. Gli interessati possono far pervenire alla sede del Libero Consorzio Comunale di Piazzale Aldo Moro n. l, la dichiarazione di disponibilità ad accettare l’eventuale nomina, corredata della documentazione richiesta secondo l’avviso pubblicato.

La manifestazione di interesse, potrà pervenire a mezzo posta, brevi manu e all’indirizzo pec dell’Ente. La scelta avverrà, a cura del Commissario straordinario “intuitu personae”, previa una valutazione dei curriculum presentati. Resta ferma la facoltà del Commissario di fare precedere la nomina da un colloquio per verificare il possesso dei requisiti e le capacità professionali dei partecipanti su una rosa di candidati non inferiore a cinque.

La procedura di selezione non ha carattere comparativo e la presentazione delle domande di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente che a suo insindacabile giudizio potrà anche decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico, nel caso in cui nessuno dei candidati sia stato valutato idoneo per l’incarico. La durata dell’incarico è prevista fino al 30 giugno e comunque, fino alla data di cessazione del mandato commissariale che potrebbe essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre.

Il compenso annuo è pari a 8.000 euro oltre Iva e Cassa previdenziale, se dovute, e al rimborso delle spese documentate. Nel bando è previsto che i componenti del nucleo di valutazione devono possedere elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione delle risorse umane. Non possono far parte del nucleo i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell’anno precedente la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l’Ente o che, comunque, siano per la loro attività in conflitto di interesse con l’Ente.

Ultima modifica: 26 aprile 2018