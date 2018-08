Evento promozionale del Carnevale di Sciacca. Si presenta l’edizione estiva e si anticipa quella del 2019  

Carri allegorici, gruppi mascherati, sfilate in centro storico, esibizioni sul palco di Piazza Angelo Scandaliato. Ecco l’evento Carnevale di Sciacca versione estiva e di promozione dell’edizione invernale, quella che si terrà il prossimo anno. L’evento Carnevale Estivo si terrà da venerdì 7 al 9 settembre prossimi. Vi prenderanno parte i tre carri allegorici che si sono piazzati ai primi tre posti dell’ultima edizione, ovvero quelli realizzati dalle associazioni Saranno Famosi (con l’Ago della Bilancia), E ora li femmi tu (con Non c’è più rispetto) e La nuova isola (con Mezzogiorno di fuoco). E sfileranno nel circuito tradizionale del Carnevale di Sciacca assieme ai gruppi mascherati di tutte le associazioni partecipanti alla scorsa edizione: Archimede (E se fosse tempo perso), Nuova Arte ’96 (Trampolino per un sogno) e il gruppo del Peppe Nappa dell’associazione Ripartiamo da zero.

L’evento estivo è stato presentato questa mattina nel corso della conferenza stampa che si è svolta presso l’Hotel Lipari (Salone dello Spettacolo), nel complesso alberghiero di Sciaccamare. Sono intervenuti il sindaco Francesca Valenti, il vicesindaco e assessore allo Spettacolo e al Turismo Filippo Bellanca, il dirigente del I Settore del Comune di Sciacca Michele Todaro, il presidente della nuova associazione “Sciacca Turismo” Mario Tulone, Luciano Leone rappresentante dell’Associazione Temporanea di Scopo che riunisce tutte le associazioni che organizzeranno l’edizione estiva dell’evento carnevale estivo. Presente Fabio Piazza che presenterà gli spettacoli assieme a Roberta Mandalà e Rita Bentivegna.

“È un’occasione importante – dice il vicesindaco e assessore allo Spettacolo e al Turismo Filippo Bellanca – per promuovere un evento che è nell’animo e nella storia della nostra città e che la caratterizza. Per la prima volta si organizza in estate e con l’organizzazione degli stessi protagonisti una manifestazione promozionale con le sfilate dei carri allegorici e i gruppi mascherati. E per la prima volta si anticipa la promozione dell’edizione invernale, con tanto di manifesto e di date: dal 2 al 5 marzo 2019, dando così la possibilità alle strutture ricettive di cominciare a operare. Un segnale quello di oggi, di presentare l’evento carnevale nel grande complesso alberghiero di Sciaccamare, alla presenza anche di turisti. Struttura dove, dopo ferragosto, sono anche programmate delle esibizioni promozionali del Carnevale con i gruppi mascherati, così come è avvenuto questa mattina”.

Ultima modifica: 10 agosto 2018