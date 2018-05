Estorsione, 23enne in arresto per il classico cavallo di ritorno

Carabinieri Agrigento. Arresto per il classico “Cavallo di ritorno”.

Si era fatto consegnare con una scusa il telefono cellulare da un suo conoscente ma, dopo averlo utilizzato, non lo avrebbe più restituito se non sotto minaccia e mediante la consegna di 50 euro in contanti. Ma i Carabinieri della Compagnia di Sciacca (Ag) e della Stazione di Burgio (Ag) avevano già avviato le indagini in quanto la vittima nel frattempo si era rivolta proprio ai militari dell’Arma.

E così dopo una rapida attività investigativa, è stata organizzata la riconsegna del telefono alla giovane vittima, monitorata a distanza da alcuni Carabinieri in borghese.

L’attività si è conclusa positivamente, in quanto l’estortore è caduto nella “trappola” ed è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri per “Estorsione”, non appena si è intascato i 50 euro come “cavallo di ritorno”.

L’Autorità Giudiziaria ha subito disposto gli arresti domiciliari per Anton Romica Ionut, 23 enne, di nazionalità romena.

