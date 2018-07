Estate saccense, un ferragosto col sorriso con Sergio Friscia

Sarà Sergio Friscia il protagonista dello spettacolo di Ferragosto dell’Estate Saccense 2018. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e il vicesindaco e assessore allo Spettacolo e Turismo Filippo Bellanca.

Il poliedrico artista palermitano di origini saccensi, impegnato da anni su diversi fronti tra cinema, radio e televisione, porterà sul palco di piazza Angelo Scandaliato uno spettacolo in compagnia del dee jay palermitano di Radio Time Fabio Flesca. Sergio Friscia, in una serata di animazione musicale, dal titolo The Craziest dancing night ever”, coinvolgerà i presenti con la sua esuberante comicità, lui che diverte il pubblico da ormai tantissimi anni con popolari personaggi.

Nel corso dell’esibizione di Ferragosto a Sciacca anche tanta musica da discoteca e intrattenimento continuo per tutte le età, nel segno della simpatia e dell’ironia che sono le principali caratteristiche del bravissimo artista che da piccolo era tra i tanti ragazzi brillanti che in estate trascorrevano le vacanze al Borgo dello Stazzone.

“Sarà uno spettacolo lungo e coinvolgente – dicono il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Filippo Bellanca –. Friscia in tanti anni di carriera non si è mai esibito a Sciacca e ha colto con particolare entusiasmo la nostra proposta e la possibilità di proporre l’intero suo repertorio alla nostra comunità in una serata estiva importante come quella di Ferragosto”.

Sergio Friscia da anni è anche nel cast di “Striscia la Notizia” su Canale 5 e co-conduttore in diretta nel fine settimana di Rai Due del programma di Michele Guardì “Mezzogiorno in famiglia”. Dallo scorso aprile è protagonista della mattinata su Radio Dimensione Suono insieme ad Anna Pettinelli, storica speaker della radio italiana. Nelle scorse settimane ha inoltre lavorato nelle riprese di ‘Free’, film diretto da Fabrizio Maria Cortese.

Ultima modifica: 21 luglio 2018