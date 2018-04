Esserci sempre: la polizia di Agrigento in festa per i 166 anni dalla fondazione

AGRIGENTO. Martedì 10 aprile 2018, sarà celebrato il 166° Anniversario della Fondazione della Polizia. Anche quest’anno il tema della ricorrenza è “Esserci Sempre”; un’espressione che rappresenta pienamente l’impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato profuso con costanza e tenacia nella lotta contro il crimine, per preservare l’ordine pubblico e per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

La cerimonia verrà celebrata presso la “Villa Bonfiglio”, luogo che ben si coniuga con le esigenze connesse alla celebrazione di detta cerimonia, in quanto altamente significativo per la presenza del monumento ai caduti della Grande Guerra ed anche logisticamente confacente allo slogan che da anni ispira l’importante ricorrenza per la Polizia di Stato “Esserci sempre”, in quanto ubicata lungo il centralissimo Viale della Vittoria e, pertanto, in grado di catalizzare l’interesse e la partecipazione in massa della cittadinanza. La cerimonia, che avrà inizio alle 11, vedrà la partecipazione del Prefetto di Agrigento e delle massime Autorità Civili e Militari della provincia.

Ultima modifica: 5 aprile 2018