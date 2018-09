Esposizione collettiva “Le Città Invisibili” organizzata dall’associazione “Amici nell’Arte”

Spazio espositivo: Collegio dei Filippini – via Atenea 270 – 92100 Agrigento

Titolo dell’evento: “Le Città Invisibili”

Data di vernissage: 15 settembre 2018

Data di chiusura: 30 settembre 2018

Presentazione: A volte capita di imbattersi in un libro per caso, un vecchio tomo dalle pagine sgualcite che incontri lungo il tuo cammino. Non è ciò che cercavi eppure l’hai trovato e fin dalle prime pagine ti rendi conto che avresti voluto trovarlo prima e farne il tuo tesoro. È quello che è capitato a noi nei riguardi de “Le città invisibili”. Come è noto, il punto di partenza di ognuno dei nove capitoli che costituiscono l’opera è il dialogo tra Marco Polo e l’imperatore dei Tartari Kublai Khan, che interroga l’esploratore sulle città del suo immenso impero. Il viaggio compiuto da Marco Polo rappresenta in metafora il viaggio della vita, con profondi legami con il mondo interiore ed il vissuto di ogni individuo.

Le città descritte sono cinquantacinque, hanno tutte nomi di donna e sono organizzate in undici categorie: memoria, desiderio, segni, le città sottili, scambi, occhi, nome, morti, cielo, le città continue, le città nascoste. Ne “Le città invisibili” si ritrovano molti dei principali influssi culturali del novecento, dalle teorie psicanalitiche ai temi del ricordo e del tempo evocati da Proust, fino a giungere all’esistenzialismo di Sartre, sintetizzati in uno scritto fortemente simbolico.

Chiede ad un certo punto il Khan: “Viaggi per rivivere il tuo passato?” E la risposta di Marco: “L’altrove è uno specchio in negativo. Il viaggiatore riconosce il poco che è suo, scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà.”

Hanno partecipato a questa rassegna ventisette artisti di varie nazionalità, ognuno dei quali ha presentato la sua personale visione di una delle città descritte, utilizzando le proprie tecniche e

lo stile personale. Fra essi sono presenti anche cinque esponenti del panorama artistico siciliano, nell’ottica di un interscambio culturale che possa rivelarsi utile, interessante e proficuo.

Artisti: Giuseppe Agozzino – Maidè Aicardi – Balázs Berzsenyi – Giovanni Butera – Luigi Canepa – Pietrina Cau – Giuseppe De Carlo – Maria Pia Demicheli – Fabrizia Fantini – Annamaria Giraudo – Guro Håkensen – Alvaro Lopez – Rosa Mammola – Caterina Massa – Maurizio Moncada – Constantin Neacsu – Francesco Pellicanò – Ylli Plaka – Carmelo Presti – Giovanni Proietto – Varinia Rodriguez – Silvio Rosso – Carmen Spigno – Luisa Tinazzi – Giovanna Usai – Antonietta Zamponi – Nuccio Zicari.

Location: Per la prima presentazione di questa importante mostra, il Circolo “Amici nell’Arte” noprofit (www.amicinellarte.it) ha scelto la pregevole location degli ambiti espositivi di Palazzo Oddo ad Albenga, rinomata cittadina turistica del Ponente ligure, nel periodo autunnale. Si prevedono ulteriori sedi espositive in altre prestigiose località sul territorio italiano, quali Palazzo Borelli in Demonte (CN), per il prossimo luglio 2018.

Si invitano gli organi di stampa ed i media della comunicazione ad intervenire all’inaugurazione e a divulgarne la notizia.

Orari di apertura: da lunedì a sabato – 09.00 / 13.00 – 15.30 / 18.30

Orario del vernissage: ore 18,00.

Eventuali recapiti specifici dell’evento: Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” noprofit – via Verneto 10 Garlenda (SV) – tel. +39 338 8504478 – Collegio dei Filippini – via Atena 270 Agrigento – tel. +39 0922 590140.

Catalogo: Si è optato per una versione “digitale” del catalogo, al fine di allinearsi agli standard tecnologici attuali (e-book, pubblicazioni on-line, …), con un occhio di riguardo verso l’Ambiente. È stata realizzata inoltre la locandina dell’evento.

Patrocini: Comune di Agrigento – Provincia di Agrigento – Regione Sicilia – FAI-Delegazione di Agrigento.

Curatori: Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea curata dal Critico d’Arte Maria Rosso. Organizzazione a cura del Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” noprofit.

Ultima modifica: 9 settembre 2018