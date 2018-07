Entro due anni Licata avrà un nuovo mercato ortofrutticolo

LICATA. Serviranno poco meno di due anni, dal giorno dell’apertura del cantiere, perché il nuovo mercato ortofrutticolo sia pronto. Sarà un’associazione temporanea di imprese con sede a Mussomeli a costruire la struttura commerciale che sorgerà in contrada Piano Cannelle, a metà strada tra la via Palma e la via Torregrossa, in prossimità dell’elipista per i velivoli di soccorso del 118.

All’Urega (Ufficio regionale per l’espletamento gare d’appalto) di Agrigento si è conclusa la gara, durata alcuni mesi, per aggiudicare l’appalto da 4 milioni di euro. Il progetto esecutivo era stato approvato con sei milioni di euro – soldi finanziati dalla Regione. A collaborare al progetto l’architetto Carmelo Carlino. La giunta municipale dell’ex sindaco Angelo Cambiano aveva approvato il progetto e adesso l’idea può diventare realtà. Per la gara di appalto sono stati utilizzati quattro dei sei milioni in previsione, la restante parte sarà a disposizione dell’amministrazione comunale. Il progetto esecutivo è finito sul tavolo della Regione, il Comune così non perderà tempo per il finanziamento e avrà il suo mercato ortofrutticolo.

“L’opera – informa l’ente – sorgerà in contrada Cannelle, all’interno di un’area servita a valle e a monte da via Torregrossa, con ingresso lato nord est, e via Marta Russo (con ingresso sud- ovest) dove il Comune possiede terreni per circa 30.000 metri quadrati. L’importo dell’appalto, previsto per la realizzazione dell’opera è di quattro milioni di euro, di cui 3.955.808 euro per lavori soggetti a base d’asta, inclusi 806.441,94 euro per costo della manodopera, e 44.192,00 euro per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza”. Durante una precedente riunione, gli operatori avevano osservato che lo spazio a disposizione potrebbe non essere sufficiente, ed allora si valuterà la possibilità di utilizzare altri terreni del Comune prossimi a quelli in questione. Intanto si andrà avanti con il primo lotto dei lavori, per evitare di perdere il finanziamento.

L’incontro era servito per individuare le reali esigenze di chi opera all’interno del mercato ortofrutticolo, per una definitiva stesura del progetto che assicuri la massima funzionalità dei servizi che vi saranno ospitati, con l’obiettivo di rilanciare quello che è il punto di incontro tra produttori e commercianti dei prodotti agricoli licatesi. L’iniziativa è scaturita dalla necessità di accelerare i tempi per l’adeguamento del progetto, il cui importo complessivo ammonta a sei milioni di euro ottenuti dall’amministrazione comunale grazie ad un finanziamento inserito nel Patto per il Sud per lo sviluppo e la coesione 2014/2020, assegnato alla Regione Sicilia, con obbligo di cantierare l’opera entro il 2018 ed ultimare i lavori in 553 giorni. In un primo momento l’opera era stata inserita nel piano triennale di investimenti della regione Siciliana per il 2016-2018. Durante un vertice che si è svolto a Palermo, però sono state chiarite le procedure per ridurre i tempi di finanziamento. In particolare le modalità di trasferimento in funzione delle nuove regole sull’armonizzazione contabile. Per l’accredito materiale dei fondi non dovrebbe quindi trascorrere molto tempo. L’Ente è beneficiario di un finanziamento regionale da sei milioni di euro per la realizzazione della nuova struttura che dovrà andare a sostituire quella attualmente in uso in via Giarretta. A finanziamento inserito, il passaggio propedeutico all’avvio dei cantieri è stato quello dell’esproprio dei terreni. Si tratta di lotti non più utilizzati e per i quali i proprietari riceveranno un indennizzo quantificato tra 30 e 35 euro al metro quadro. Via libera dunque alla fase operativa con il completamento dell’iter relativo agli espropri e successivamente l’indizione delle procedure di gara da parte dell’Urega che è stata fissata a febbraio del 2018. Adesso c’è l’aggiudicazione all’Ati di Mussomeli e se non ci saranno ricorsi l’appalto sarà affidato in maniera definitiva così da iniziare i cantieri e realizzare l’opera in un anno e mezzo.

Ultima modifica: 6 luglio 2018