Entrano in vigore le modifiche per lâ€™applicazione dellâ€™imposta sul soggiorno

AGRIGENTO. A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo regolamento, l’imposta sul soggiorno è stata modificata. Nel dettaglio sono state incluse tra le strutture ricettive della prima categoria, dove è previsto il pagamento della imposta da parte degli ospiti, anche le “locazioni turistiche”. Inoltre è stata ridotto il periodo di applicazione dell’imposta solamente ai primi quattro giorni di soggiorno ed è stato incluso, tra i soggetti esenti dall’imposta, il personale della polizia di stato e delle altre forze armate per il periodo di soggiorno legato esclusivamente ad attività di ordine e di sicurezza pubblica.

Inoltre, a decorrere dal primo giugno, le tariffe dell’imposta sono le seguenti:

per gli alberghi e i residence turistico alberghieri classificati con una e due stelle e altre strutture ricettive (affittacamere, case e appartamenti per vacanza, residence, agriturismi e case per ferie, camping e villaggi turistici, locazioni turistiche): euro 1 a persona e per numero di pernottamenti per i primi quattro giorni del soggiorno;

per i bed & breakfast, gli alberghi e i residence turistico alberghieri classificati con tre stelle:

euro 2 a persona e per numero di pernottamenti per i primi quattro giorni del soggiorno;

per gli alberghi e i residence turistico alberghieri classificati con quattro e cinque stelle: euro 3 a persona e per numero di pernottamenti per i primi quattro giorni del soggiorno.

Ultima modifica: 7 maggio 2018