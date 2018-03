Entra nel vivo la settimana di avvicinamento al secondo derby stagionale per la Fortitudo Moncada

Entra nel vivo la settimana di avvicinamento al secondo derby stagionale per la Moncada. Da una parte la tradizione granata, dall’altra la sorprendente Agrigento.

La squadra di coach Franco Ciani lavora per preparare una sfida dalla posta in palio alta. Dopo la sconfitta al PalaTiziano, maturata contro la Virtus Roma, il derby contro i cugini in programma domenica prossima al PalaMoncada, assume un’importanza che va al di là della sana rivalità tra i due capoluoghi siciliani. Se Agrigento vorrà centrare il piazzamento play-off anche in questa stagione, dovrà fare i conti con i granata. Attualmente Trapani, sesto in classifica, ha 26 punti, mentre la Fortitudo con 24 punti, condivide la settima posizione con Latina, Rieti e Cagliari. Con otto squadre racchiuse in 6 punti, ogni passo falso potrebbe essere decisivo in una corsa che potrebbe risolversi nelle ultime partite di regular season. Nella 25^ giornata di Serie A2 Old Wild West, decima di ritorno, Trapani è tornata a vincere con un Renzi incontenibile. Brutte notizie per Franco Ciani, il cambio in panchina adoperato dalla Lighthouse, sembra aver rilanciato le ambizioni dei rivali siciliani. La squadra granata dopo aver totalizzato ben 8 sconfitte in 10 gare è tornata al successo. Esordio col botto per coach Parente, alla sua prima partita da capo allenatore della Pallacanestro Trapani. Al PalaConad i granata sciorinano una prestazione impeccabile e, con grinta e determinazione, hanno la meglio sulla Bertram Tortona; che battono con il punteggio di 87-74. Una gara che ieri Franco Ciani ed il suo staff hanno esaminato a lungo. In sala video i giocatori della Moncada hanno assimilato ogni aspetto tattico della partita. Eppure, come hanno potuto notare Cannon e compagni, Tortona era partita fortissimo con 11 punti in 2 minuti di Johnson, ma Trapani, con pazienza, è riuscita a rimontare il gap e alla pausa lunga era già in vantaggio (42-39). Nella seconda metà della gara, invece, Tortona non è riuscita a trovare le contromisure a Renzi e Jefferson e la Lighthouse ha dilagato. Tra i singoli, capitan Renzi mette a segno 30 punti e Jefferson 23 , conditi da 9 assist ma è il collettivo di Parente a fare la differenza.

La partita di Trapani contro Tortona, è l’esatto contrario di quella di Agrigento al PalaTiziano. La Moncada contro la Virtus era partita bene, salvo poi cedere nella seconda parte di gara, quando i giallorossi hanno scavato il solco con un parziale di 14-0. Un distacco che i ragazzi di Franco Ciani, nonostante le prove dei singoli, non sono mai riusciti a ricucire.

Al di là della posizione di classifica, della posta in palio, sempre molto alta nei derby tra Agrigento e Trapani, quella di domenica è una sfida dall’alto fascino tra due compagini che si rispettano ma che vogliono superarsi.

Intanto sono stati ufficializzati i migliori giocatori della 25^ giornata di Serie A2 Old Wild West, decima di ritorno, nelle diverse voci statistiche: Nel girone Est, è Phil Greene IV della Tezenis Verona il miglior realizzatore di giornata (31 punti). Per i rimbalzi, 15 in tutto, il migliore è stato Matt Carlino di Roseto Sharks, Marques Green della Termoforgia Jesi è stato il migliore nella categoria assist (15). Per valutazione (32) arrivano appaiati John Arledge (Assigeco Piacenza) e John Brown (De’ Longhi Treviso).

Nel Girone Ovest, quello in cui milita Agrigento, la classifica dice :

Deshawn Sims della Leonis Eurobasket Roma, miglior realizzatore di giornata con 32 punti,

per i rimbalzi – De’Shawn Stephens (17), della Pasta Cellino Cagliari,

per Assist (10): Tommaso Baldasso della Virtus Roma (Avversario della Fortitudo) mentre per valutazione – Agustin Fabi (36), della Metextra Reggio Calabria. I dati sono stati diramatati dell’Ufficio Stampa Lega Nazionale Pallacanestro.

Ultima modifica: 21 marzo 2018