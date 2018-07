Eclisse Luna del sangue FOTO

Eclissi totale di Luna venerdì 27 luglio2018: la più lunga del secolo fotografata alla rupe Atenea è il punto più alto dell’antica città di Akragas, l’attuale Agrigento.La fase di totalità è stata tra le 21:30 e le 23:13, con il momento di massimo oscuramento alle 22:22. Per la fine dell’eclissi occorrerà rimanere svegli fino all’1:30 del mattino del 28 luglio.

Nel clou dell’evento, la Luna apparirà rossa per il modo in cui la luce solare viene rifratta quando attraversa l’atmosfera terrestre. Le lunghezze d’onda più corte, quelle del blu e del viola, si diffondono più di quelle più lunghe (rosso-arancio). Le prime si “sparpagliano” in tutte le direzioni, e sono responsabili dell’apparente colore blu del cielo, mentre le seconde vengono riflesse dalla Terra alla superficie lunare, che appare quindi illuminata da una luce, sempre indiretta, che ha però già attraversato l’atmosfera terrestre e che perciò appare rossastra.