Eccellenza: sfide decisive nelle ultime tre giornate

Quando mancano tre giornate al termine, il campionato di Eccellenza si fa sempre più avvincente. Nulla è dato per scontato se non la matematica retrocessione del Casteldaccia che sta onorando il campionato nonostante gli appena 4 punti racimolati in 27 giornate. I giochi sono apertissimi, invece per quanto riguarda la vincente del torneo e per le squadre che ambiscono a disputare i playoff ed i play out. I risultati della 27esima giornata sono stati sorprendenti per le squadre agrigentine. In primis il Licata calcio che battendo il Mazara (nella tana della formazione trapanese), ha confermato il secondo posto con 59 punti mantenendosi ad una distanza minima di soli tre punti dall’attuale capolista Marsala che di punti ne ha 62. Nell’ultima uscita del campionato c’è sta una grande dimostrazione di forza dei gialloblu’ allenati da Giovanni Campanella sul Mazara pur faticando e non poco. Battendo il Mazara, il Licata ha fatto un regalo al Canicattì di mister Seby Catania. I biancorossi, grazie alla vittoria contro il Monreale e grazie all’aiuto del Licata riescono a superare proprio il Mazara in classifica piazzandosi al quinto posto, l’ultimo treno utile per i playoff. Canicattì che ha 50 punti, uno in più del Mazara. Un Canicattì cinico e solido che espugna con decisione il sempre ostico campo del Monreale. Il prossimo impegno sarà in casa, al Carlotta Bordonaro, contro il Kamarat. “Adesso la situazione si fa avvincente – spiega Enzo Morreale, addetto stampa del Canicattì. La nostra squadra si sta preparando a questo finale del torneo come sempre. Con grande determinazione e soprattutto con la mentalità vincente che ha questo team. Il mister Seby Catania ha fatto proseguire regolarmente la preparazione atletica, i ragazzi si sono allenati secondo un calendario dell’allenatore e del preparatore atletico. E dopo pasquetta, martedì serreremo le fila per essere pronti ed n forma per preparare la gara col Kamarat”. Poi il dirigente del Canicattì ha voluto fare un plauso alla squadra juniores che ha vinto anche quest’anno, per la seconda stagione consecutiva, il torneo regionale. “Vogliamo ringraziare i ragazzi ed il mister Luigi Giordano – ha aggiunto Morreale – che anche quest’anno ci hanno dato una grande soddisfazione, confermandosi campioni del torneo”. Il Kamarat di mister Renato Maggio sta preparando il derby, difficile, in trasferta a Canicattì. L’obiettivo dei ragazzi della montagna è quello di salvare la categoria. Nell’ultimo turno disputato, il Kamarat ha pareggiato con l’Atletico Campofranco. Kamarat con 27 punti a meno 4 dalla zona salvezza. Il Pro Favara ha vinto sul Dattilo. E qui il favore è stato fatto al Licata che ha potuto così allungare a più 5 sul Dattilo. Vittoria preziosissima in chiave salvezza per il Favara che di fatto ipoteca il mantenimento della categoria. Dattilo che resta terzo a 54 punti, sale a 31 il Favara a +4 dalla zona play out. Domenica prossima il Pro Favara in casa proverà a fermare il Cus Palermo.

