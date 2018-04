Eccellenza, Domani la sfida clou per il Canicattì con il Campofranco

CANICATTI’. E’ stata anticipata alle 15 per motivi di ordine pubblico la gara del campionato di Eccellenza valevole per la penultima giornata del torneo, tra Atletico Campofranco e Canicattì calcio. I nisseni sono allenati dall’ex, Giovanni Falsone e devono vincere per salvarsi. Allo stesso modo il Canicattì di mister Seby Catania ha necessità di continuare il trend positivo per non perdere il treno dei playoff.

In gran spolvero il fantasista Mariano Cordaro che si è dimostrato ancora una volta uno dei calciatori più talentuosi del panorama calcistico regionale. Cordaro, intervistato da Goalsicilia.it parla della gara di domani: “Ogni partita può nascondere difficoltà se non giochi col piglio giusto. Per esempio a Monreale abbiamo vinto ma non era così scontato, poteva tranquillamente finire 0-0 e nessuno avrebbe potuto dire nulla. Il Campofranco sta lottando per non retrocedere direttamente, magari ha una situazione difficile dal punto di vista societario, ma ha degli elementi ottimi che se fossi allenatore chiamerei nella mia squadra. Contro chi giochiamo non importa, noi vogliamo solo fare sei punti. Certo se il Licata facesse un mezzo passo falso domenica e noi battiamo il Campofranco a quel punto saremmo dentro, ma non credo che i gialloblù inciamperanno”. Cordaro poi parla del torneo di Eccellenza: “Si è confermato quello che pensavo ad inizio stagione. Rispetto a qualche anno fa il livello si è abbassato, da metà classifica alla zona retrocessione i punti di distacco non sono tanti e ancora ci sono tanti verdetti da definire. Il livello non è altissimo, le partite sono sempre equilibrate ma credo verso il basso. Noi avremmo potuto raccogliere di più. Sul piano del lavoro e dell’organizzazione siamo tra le società top del girone. Non è stato facile amalgamare un gruppo di giocatori mix tra chi arrivava dalla Promozione, giovani e altri che non avevano mai lottato per obiettivi importanti. Purtroppo abbiamo sbagliato partite con squadre di bassa classifica, mentre negli scontri diretti sono arrivati sempre ottimi risultati”. “Adesso i play off dipendono da noi, ma purtroppo non solo. Nel senso che se la distanza dal Licata sarà superiore a 10 punti ahimè non si giocheranno spareggi. Al momento è di 9 punti, puntiamo a mantenerla tale”. Queste le partite in programma domani per la 29esima giornata del campionato di Eccellenza. Oltre a Campofranco – Canicattì si gioca anche Castelbuono – Licata, Kamarat – Caccamo e Monreale – Pro Favara.

Ultima modifica: 14 aprile 2018