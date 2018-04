Eccellenza da brivido: decide tutto l’ultima giornata

Che il campionato di Eccellenza sia stato equilibrato lo dimostra il fatto che ancora, quando mancano soltanto 90 minuti alla fine del torneo, non ci sono i grandi verdetti. Ad esempio, per sapere chi vincerà il campionato ed accederà dunque alla serie D si dovrà attendere l’ultimo triplice fischio degli arbitri sui campi di calcio.

Attualmente in testa alla classifica c’è il Marsala, con 68 punti conquistati dopo 29 giornate ma il Licata di mister Giovanni Campanella fa sentire il fiato sul collo alla capolista perché distaccato di soli tre punti. A decidere questo torneo di Eccellenza sarà quasi sicuramente la gara tra Canicattì e Marsala in programma domenica 22 aprile alle 16,30 al Carlotta Bordonaro. I biancorossi di mister Seby Catania, che hanno consolidato matematicamente il quinto posto ma rischiano di non poter disputare i playoff per la regola dei 10 punti di distanza tra la seconda e la quinta della classe (attualmente la differenza punti tra Licata e Canicattì è di 11 punti), daranno battaglia alla capolista e cercheranno di guastare la festa ai trapanesi. Se il Licata, però, impegnato in campo neutro a Campofranco contro il Dattilo, dovesse vincere e contemporaneamente il Marsala dovesse perdere al Carlotta Bordonaro, allora la situazione sarebbe di parità ed in questo caso necessiterebbe una ulteriore gara tra Marsala e Licata per decretare la vincente del torneo. Al Marsala basterebbe un punto per la matematica vittoria del torneo.

Il Canicattì però di un punto non avrebbe di che farsene perché sarebbe fuori dai giochi. A meno che non riesca a battere il Marsala, sperando in una sconfitta del Licata sul neutro di Campofranco. Allora lo scenario si fa davvero difficile. Il pronostico è arduo. I gialloblu’ del Licata hanno cinque punti di vantaggio sul Dattilo e anche in caso di sconfitta conserverebbero comunque la seconda piazza, utilissima in chiave playoff. Licata che sarà anche arbitro della corsa al terzo posto. Il Città di Caccamo ospiterà il Campofranco di mister Giovanni Falsone che ha bloccato in casa, domenica scorsa il Canicattì con un pareggio. Ma la formazione nissena è messa male e dovrà vincere per potersi fuori dalla zona pericolo. In caso di successo del Licata e successo del Città di Caccamo, gli uomini di Pietro Tarantino chiuderebbero al terzo posto garantendosi la sfida con il Dattilo in casa. Come si capisce, i fronti aperti sono ancora tanti. Intanto oggi, una delegazione del Licata composta dal presidente Danilo Scimonelli, dal segretario generale Claudio Cammarata, da Enrico Massimino e dall’avvocato Valori (del foro di Roma) si recherà nella Capitale per l’udienza del ricorso proposto alla Lega dopo le decisioni prese dalla Giustizia Sportiva in seguito ai disordini registrati al ritorno dei quarti di finale della Coppa nazionale di Eccellenza contro il Trani che hanno comportato la squalifica dello stadio Dino Liotta fino al 30 giugno. Pe concludere, in chiave salvezza, sono a rischio Kamarat e Pro Favara. Le due squadre agrigentine, che hanno bisogno dei tre punti per evitare i play out si affronteranno in un derby al “Brucculeri” di Favara che sarà una sorta di finale del torneo di Eccellenza per entrambe le formazioni.

Ultima modifica: 20 aprile 2018