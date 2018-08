E’ Giorgia Salamone a ricevere la fascia web di AgrigentoOggi

La Miss con 1578 voti si è aggiudicata la prima fascia della testata giornalistica online

Quest’anno la fascia web alla miss è stata assegnata a Giorgia Salamone, nel contesto del concorso di “Miss Reginetta d’ Italia” Giorgia, 17 anni, 1.65 di altezza, 43 di peso, taglia S, scarpe 38 e segno zodiacale del toro e’ la miss che rappresenterà la fascia web in particolare di AgrigentoOggi alle finali regionali di Marina di Ragusa. La nuova Miss coniuga dolcezza e bellezza. Ama sfilare e tenersi sempre in forma. Ama inoltre molto la fotografia ed essere sempre la protagonista negli scatti. “Oltre a cio’-dichiara la Miss Giorgia Salamone– adoro ballare e odio la solitudine. Sono felice di aver vinto questa fascia, è stato molto difficile ottenerla perchè in gara c’erano presenti altre 11 e poi 9 bellissime ragazze tra cui Serena Trupia che fino all’ultimo ha lottato e dandomi sempre testa ed ottenendo 1351 voti“. A proposito dell’altra concorrente, Serena, ha giocato davvero una bella “partita” uscendone a testa alta . Giorgia e’ naturalmente felice di essere riuscita nell’impresa e ringrazia tutti coloro che l’hanno votata e sostenuta, in primis i suoi genitori che hanno sempre creduto in lei ed infine alla responsabile del concorso di bellezza femminile “Miss Reginetta d’ Italia” Antonella Speziale (CNS) e al marito Giovanni Bartolomeo. La giovane ha molto apprezzato particolarmente la testata giornalistica AgrigentoOggi diretta da Domenico Vecchio ed il collaboratore, come da lei definito “validissimo” photoreporter e cameramen Kalos Longo. “Sarò orgogliosa- ha concluso-di indossare la fascia e portarla in giro nei miei tour”. È timida, introversa ma disinibita a sfilare dinanzi a un pubblico e alle telecamere in base a cio’ che ha dimostrato. In questa esperienza non si deve dimenticare che dietro ad ogni ragazza che ha partecipato al concorso c’è sempre stato il supporto di ciascun genitore, importante e decisivo ruolo per la loro giovane età. Alla concorrente più votata, il 3 agosto, durante la finale provinciale verrà assegnata la fascia “AGRIGENTOOGGI” da finalista regionale. Quindi avrà accesso diretto alla finale regionale a Marina di Ragusa (RG). La FINALE Provinciale avrà luogo a Naro (AG) il prossimo 3 agosto 2018 alle ore 21.00, presso la scalinata del Duomo Normanno, con il patrocinio del Comune otterranno la fascia ulteriori 6 ragazze.

In totale verranno assegnate 13 fasce da Finalista Regionale in luogo delle 10 iniziali. Le finaliste regionali avranno accesso diretto alla Finale Regionale che avrà luogo Domenica 19 agosto prossimo a Marina di Ragusa (RG).

La vincitrice della FASCIA WEB sarà omaggiata di un portfolio fotografico a cura dei fotografi Kalos Longo – Photoreporter- cameramen della testata giornalistica online “AgrigentoOggi” e Giovanni Bartolomeo, autore della foto della copertina del libro “E Niente. La mia vita con Andonio che non saluta mai”.

