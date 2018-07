CAMPOBELLO DI LICATA. La giovanissima consigliera comunale di Campobello di Licata, Dyana Intorre, la più votata alle amministrative del 2017 in paese è stata nominata Coordinatrice regionale per la provincia di Agrigento, del movimento politico “Diventerà bellissima” fondato dal presidente della Regione, Nello Musumeci. E’ stato lo stesso governatore della Sicilia ad indicare il nominativo di Dyana Intorre durante un incontro che si è svolto ieri a Pergusa.

“Ringrazio il Presidente Nello Musumeci e tutto lo staff del movimento Diventerà bellissima – dice Dyana Intorre. In particolare l’ On. Giusy Savarino, per la nomina, per la fiducia accordatami. Avverto questo incarico, infatti, come una grande responsabilità, pur sapendo delle difficoltà concrete, accetto la sfida con la coerenza ed il senso di appartenenza che mi ha sempre contraddistinto. Arriva in un momento in cui è importante dimostrare quanto la presenza femminile e quella dei giovani sia fondamentale a dare quell’entusiasmo che è sempre mancato nella politica del passato. Io, cercherò di portare avanti il mio incarico con umiltà e con lo spirito di collaborazione che non deva mai mancare in un gruppo politico. Un compito importante e difficile ma che, tuttavia, mi ha coinvolto e stimolato a vivere questa nuova esperienza con grande entusiasmo. Di lavoro da fare ce ne sarà molto e sono convinta che attraverso lo spirito di innovazione del movimento diventerà bellissima potremo portare uno slancio propositivo per la crescita sociale, culturale ed economica in particolare di noi giovani siciliani che attendiamo da anni un rilancio vero. Ma il ringraziamento più sentito va a quella che è ormai la mia squadra, una squadra di giovani che mi è sempre stata vicina, che ha creduto nel progetto che gli ho proposto, che mi segue sempre seppur tra tante difficoltà. A loro, con cui ho condiviso numerose battaglie e a cui sono tanto legata, va tutta la gioia di questo momento”.

Dyana Intorre poi disegna il quadro della situazione giovanile in Sicilia.

“Noi giovani dobbiamo avere un ruolo importante almeno nella vita politica delle nostre città e della nostra regione. Dobbiamo avere la forza e il coraggio di impegnarci dando spazio alle idee, non alle correnti.

Abbiamo il dovere di riaccendere la speranza in chi non crede più nella politica, partendo dai nostri coetanei. Abbiamo il dovere di scendere nelle piazze, per confrontarci, per discutere le nostre proposte, per farci ascoltare ma soprattutto per ascoltare. Ma abbiamo il diritto di avere un’organizzazione politica, alla quale portare le nostre istanze , le istanze che raccogliamo sui nostri territori, nelle nostre periferie, tra la gente.

Il nostro lavoro deve servire a far dialogare i giovani impegnati nel volontariato, nel mondo scolastico, nelle associazioni sportive con la classe politica. Potrebbe sembrare curioso che un così nutrito gruppo di giovani scelga di aderire al movimento giovani di diventerà bellissima. Il progetto giovani di diventerà bellissima fa capo al presidente Nello Musumeci perché noi giovani abbiamo trovato in lui un referente per il dialogo sulla Sicilia che vorremmo. La giovinezza non è solo una questione anagrafica ma anche di idee. Noi giovani abbiamo bisogno di un riferimento con il quale riconoscersi in termini di credibilità affidamento e capacità amministrativa L’età è importante, ma lo è altrettanto avere un progetto credibile. Noi crediamo fortemente nell’azione politica del presidente , che è disposto a lottare insieme a noi, per una terra non di privilegi ma di opportunità”.

Ultima modifica: 1 luglio 2018