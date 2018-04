Due persone arrestate a Licata

LICATA. Un operatore ecologico di 62 anni è stato arrestato per aver violato la misura della detenzione domiciliare. Nel corso di un posto di blocco, è stato fermato inoltre un bracciante agricolo di 52 anni, arrestato su ordine di carcerazione in quanto deve scontare due anni ed otto mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti.

“In tutta la provincia di Agrigento sono stati schierati sul campo – scrivono in una nota i carabinieri del comando provinciale – una settantina di militari delle compagnie di Agrigento, Sciacca, Cammarata, Canicattì, Licata e delle 43 stazioni dell’Arma presenti in ogni comune della provincia. Complessivamente sono state identificate oltre 300 persone e controllati circa 200 veicoli. Per quanto attiene al rispetto del Codice della Strada, sono state elevate una ventina di sanzioni, in particolare per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancata revisione”.

Ultima modifica: 8 aprile 2018