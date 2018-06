Due “abusivi” agrigentini scoperti a maggio a costruire senza licenza

AGRIGENTO. Il Comune di Agrigento annuncia che prosegue incessante la lotta all’abusivismo edilizio. E’ stato infatti pubblicato all’albo pretorio del Comune l’elenco delle opere abusive accertate nel corso del mese di maggio.

Si tratta di due interventi di ristrutturazioni edilizie in via San Girolamo e in via Giovanni 23esimo, e di una costruzione edilizia eseguita senza titolo concessorio in contrada Maddalusa, nell’ambito del Parco archeologico con vincolo di assoluta inedificabilità.

Ultima modifica: 9 giugno 2018