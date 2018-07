Droga: carabinieri denunciano 44enne agrigentino

AGRIGENTO. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento, dopo una perquisizione domiciliare in via Martoglio a San Leone, hanno denunciato, per possesso di droga, un 44enne, A.A., queste le iniziali fornite dai militari.

L’uomo è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, un grammo di hashish e un bilancino di precisione. Immediata la denuncia per possesso di sostanze stupefacenti.

In città anche i carabinieri hanno intensificato le attività di contrasto al fenomeno dello spaccio che soprattutto nel fine settimana è molto intenso visto che ci si prepara alla movida e si fa uso di sostanze stupefacenti.

Ultima modifica: 15 luglio 2018