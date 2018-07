Ad Agrigento, da un palazzo in via Esseneto, si è lanciata nel vuoto una donna di 70 anni. L’anziana è morta sul colpo. Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti i poliziotti della Volanti.

Donna si lancia dal balcone di casa, traffico in tilt in via Esseneto

“Chi vive un momento di difficoltà, chi ha un problema può chiamare il Telefono aiuto, che ha uno sportello di ascolto, allo 0922 22922”.

