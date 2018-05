Domani si parla di autismo al Liceo Politi

AGRIGENTO. Domani, giovedì 3 maggio, nell’ambito del progetto Educazione ai Diritti Umani, nell’Aula Magna del Liceo Politi di Agrigento, alle 10, si svolgerà un incontro di informazione e sensibilizzazione su autismo e buone prassi di inclusione, al quale interverranno il sociologo Giorgio Patti, dirigente Asp, il neuropsichiatra infantile Vetro, la referente dello Sportello Autismo di Sciacca, Cirafisi, l’assessore alla Coesione Sociale del Comune di Agrigento, Riolo.

L’integrazione scolastica degli alunni autistici è una priorità nella quale impegnare risorse umane ed economiche. Si tratta infatti di una premessa indispensabile per una piena inclusione sociale in tutto l’arco della vita. Per il soggetto autistico,vivere con i coetanei, inoltre, è un’occasione per sperimentare apprendimenti funzionali, ma anche per comprendere meglio il mondo, imparando regole e generalizzando abilità apprese nel contesto specifico dell’intervento riabilitativo.

Ultima modifica: 2 maggio 2018