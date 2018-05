Domani i funerali di Maria Stella ed Angelo: stasera fiaccolata e veglia a Santo Stefano

SANTO STEFANO DI QUISQUINA. Si terranno domani alle 15,30, in chiesa Madre a Santo Stefano Quisquina i funerali di Maria Stella Traina, 32 anni e del figlio Angelo Geraci di 4 anni, morti in un incidente stradale autonomo. Sarà lutto cittadino in paese. Questa sera, a partire dalle 21, invece, si terrà la fiaccolata silenziosa e la veglia per pregare per l’altra vittima dell’incidente, la sorellina di 7 anni di Angelo, che era con la madre quando l’autovettura, la Fiat Punto condotta da Maria Stella Traina è precipitata da un viadotto in contrada Contuberna, lungo la «Corleonese-Agrigentina».

L’auto è rimasta intanto sotto sequestro della Procura di Sciacca mentre la Procura dii Sciacca non ha ritenuto che vi fossero le condizioni per disporre l’autopsia sulla salma della trentaduenne, impiegata, che era al volante dell’utilitaria. Il sostituto procuratore Christian Del Turco della Procura di Sciacca – titolare del fascicolo d’inchiesta aperto sulla tragedia di Santo Stefano Quisquina – ha firmato la restituzione delle salme di Maria Stella Traina e del suo bimbo: Angelo di 4 anni.

Intanto, i legali di fiducia della famiglia delle vittime – gli avvocati Filippo Marciante del foro di Sciacca e Lucia Lo Scalzo del foro di Agrigento – stanno valutando l’ipotesi di nominare un perito che li coadiuvi nell’attività di ricostruzione dell’incidente stradale, nonché sugli accertamenti da realizzare sulla strada, sul guard-rail e sull’automobile.

Dall’ospedale dei Bambini di Palermo – dove l’altra figlia di Maria Stella Traina è ricoverata e dove viene tenuta in coma farmacologico , sembrano arrivare segnali positivi. Il quadro clinico della piccina risultava essere invariato e la prognosi sulla vita restava riservata, ma pare che i medici intravedessero piccoli segnali di reazione e dunque una speranza concreta di miglioramento.

E’ stata organizzata la fiaccolata silenziosa che si concluderà con la veglia di preghiera per la bimba di 7 anni. A partire dalle 21 davanti la chiesa del Carmine e si concluderà in chiesa Madre con la veglia. La piccola comunità di Santo Stefano Quisquina si stringerà ai concittadini che stanno vivendo il dolore e la disperazione per la tragedia. Ad organizzare la fiaccolata silenziosa e la veglia di preghiera sono stati l’arciprete Antonino Massaro e don Nino Catanzaro.

Ultima modifica: 30 maggio 2018