Divieti in via Esseneto, Gibilaro chiede l’estensione

Il consigliere comunale Gibilaro ha inviato, all’amministrazione comunale e all’assessore competente, una richiesta di estensione del divieto di sosta, mediante strisce giallo-nere, lungo il bordo verticale del marciapiede della via Esseneto nei pressi dell’intersezione con la via Damareta ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità nonché per la normale circolazione stradale dei residenti in via Damareta.

“numerosi cittadini mi hanno segnalato che il divieto di sosta in via Esseneto, all’altezza dell’intersezione stradale con la via Damareta, non viene rispettato. Tale situazione, scrive il consigliere Gibilaro, crea pericoli alla normale circolazione stradale determinando disagi ai residenti in via Damareta, i quali spesso non possono accedere alle proprie abitazioni. Faccio presente che, nei giorni scorsi, perfino un mezzo di soccorso non ha potuto accedere presso la citata via a causa della sosta selvaggia. Pertanto, continua il consigliere, si rende assolutamente necessaria ed indifferibile un’azione tesa a garantire la libera circolazione dei cittadini residenti in via Damareta per qualsiasi esigenza”.

Ultima modifica: 2 agosto 2018