Una Fiat Seicento di proprietà di una donna agrigentina è andata distrutta dalle fiamme. L’auto, parcheggiata in Via Artemide, in poco tempo è stata divorata dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri che hanno avviato delle indagini. Pare che non sia stato ritrovato del liquido infiammabile e forse il mezzo si è incendiato per via di un corto circuito. Nulla è escluso.

Ultima modifica: 8 settembre 2018