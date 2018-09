Disponibile l’elenco dei candidati ammessi alla seconda sessione d’esame 2018 di trasportatore su strada di merci

Agrigento 06 settembre 2018

Disponibile sul sito internet del Libero Consorzio Comunale di Agrigento l’elenco dei candidati ammessi alla II° Sessione d’esame 2018 per la professione di trasportatore su strada di merci per conto terzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. L’elenco si trova nella sezione primo piano della home page del sito www.provincia.agrigento.it . La seconda sessione di esame per l’anno 2018 si svolgerà, come previsto dal bando, tra il 15 settembre e il 15 novembre, considerato che si sono iscritti un numero superiore al minimo previsto dal regolamento, di almeno dieci partecipanti.

I candidati che supereranno gli esami potranno svolgere la professione di trasportatore di merci su strada in Italia e su tutto il territorio dell’Unione Europea.

L’esame verte su due le prove scritte da svolgersi in un unico giorno per una durata massima, per ogni prova, di due ore. La prima prova scritta consiste nella compilazione di una scheda quiz di sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte predefinite, di cui, solamente, una corretta. La seconda prova scritta consiste in una esercitazione su un caso pratico che prevede la soluzione di un problema a “risposta aperta” articolato in quattro domande e contenente elementi relativi all’ambito nazionale e/o internazionale.

Per qualsiasi altra informazione in merito agli esami, gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici del Settore Turismo, Attività Produttive e Trasporti – Ufficio III° (Autotrasporti c/terzi e Marketing) sito nella Via Esseneto n. 66 ad Agrigento – Dott. Di Mauro – tel. 0922/593633.

Ultima modifica: 7 settembre 2018