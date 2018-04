DisabilitÃ : Si in commissione Bilancio all’Ars, soddisfatta l’assessore Ippolito

“Oggi in Commissione Bilancio all’Ars è stato dato un segnale forte ai diversabili. La sensibilità istituzionale assume la

concretezza di maggiori risorse incardinate in Finanziaria”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Famiglia e Lavoro Mariella Ippolito, esprimendo soddisfazione per il via libera dato a due emendamenti.

“Il Fondo regionale – ha spiegato Ippolito – è stato incrementato da 122 a 152 milioni, ed è stato autorizzato l’uso delle economie del 2017. Inoltre si utilizzeranno le economie del Fondo Nazionale per la disabilità, relative al 2016, e saranno programmate le risorse del 2017″. Nuovi stanziamenti anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche, su proposta del deputato Cateno De Luca. “L’emendamento approvato – ha concluso l’esponente della Giunta Musumeci – destina 5 milioni per gli edifici pubblici e 5 milioni per le costruzioni private”.

Ultima modifica: 19 aprile 2018