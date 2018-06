Direttiva Bolkstein: domani audizione all’Ars dei titolari di stabilimenti balneari

Domani alle 11 in sala rossa presso l’Assemblea regionale siciliana, si terrà un’audizione congiunta tra la III e la IV commissione presieduta rispettivamente da Giusy Savarino e Orazio Ragusa sulle “concessioni demaniali marittime e l’applicazione della direttiva Bolkestein.

” Sono stati convocati per essere sentiti tutti gli operatori del settore balneare, le categorie sociali, l’Anci, gli assessori regionali e i dirigenti competenti in materia.

“Alta è l’attenzione della regione – dice l’onorevole Savarino – sull’utilizzo del demanio per renderlo più fruibile ai siciliani e ai turisti, per farne una vera occasione di sviluppo. L’audizione di domani mira a fare il punto sulla situazione e ad attivare le soluzioni più consone, anche alla luce della normativa comunitaria e della difficoltà’ per i comuni di redigere il piano di utilizzo del demanio marittimo (PUDM)”.

