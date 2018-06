Differenziata: “Tolleranza zero”, multa da 600 euro per il Parco della Valle

AGRIGENTO. Dopo l’ospedale anche il Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento non sfugge al pugno duro della squadra ambientale della polizia locale che monitorizza la raccolta differenziata ed il corretto modo di fare la differenziata.

Ed è proprio per il modo errato in cui il Parco effettua la differenziata che è scattata una multa da 600 euro che l’ente dovrà pagare al Comune.

L’operazione “tolleranza zero” è iniziata da tempo e non risparmia cittadini incivili o enti pubblici che non eseguono correttamente le disposizioni per la differenziata”.

Ultima modifica: 28 giugno 2018