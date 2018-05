Differenziata, Firetto “elogia” i residenti di Giardina Gallotti: esemplari. In città 4.000 autodenunce Tari

AGRIGENTO. “Giardina Gallotti, un esempio per tutti gli agrigentini nel fare la differenziata”. Ha esordito così ieri sera, durante l’incontro di quartiere che si è svolto nella frazione di Giardina Gallotti, il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto.

“Gli abitanti della frazione costituiscono un ottimo esempio di come si pratica la differenziata. Tutti differenziano. Non si vede nemmeno un sacchetto per strada”.

Firetto torna a parlare del nuovo corso dei rifiuti in città, che stando ai dati riportati dal sindaco ha superato il 65%.

Il capo dell’amministrazione comunale, inoltre ha sottolineato un aspetto nuovo. “Abbiamo superato, giovedì scorso – ha affermato – il muro delle 4000 autodenunce per la Tari di agrigentini che intendono mettersi in regola con il pagamento del tributo”.

Ultima modifica: 6 maggio 2018