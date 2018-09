Differenziata e mancata raccolta in diverse zone: i cittadini insorgono

Nonostante gli agrigentini si sforzino a fare bene la raccolta differenziata, si ritrovano, soprattutto in diverse zone della città, a mettere i mastelli fuori pieni e a ritrovarli per giorni così. Accade in diverse zone della città.

In pratica, degli operatori ecologici neppure l’ombra. Segnalazioni, in particolare, arrivano dai residenti della Via Diodoro Siculo, della zona Rupe Atenea e dalla Via Minerva che più volte si sono ritrovati a fare telefonate all’Iseda ricevendo le seguenti risposte: “A quest’ora non passeranno più… Avranno avuto qualche problema, ecc ecc.”.

Dalla Via dei Romani, traversa di Via Cavaleri Magazzeni, fanno sapere anche che non si raccoglie l’immondizia da giovedì scorso. Ciò, soprattutto in estate, si traduce in odore nauseabondo, rischi igienico-sanitari e aumento di ratti. “Non se ne può più- ci fanno sapere- siamo stanchi di vedere i nostri secchi non svuotati come sarebbe giusto visto che paghiamo”. Hanno segnalato stessa situazione anche nella Via dei Cartaginesi.

Ultima modifica: 4 settembre 2018