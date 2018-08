Diciotti. Salvini a Patronaggio: ecco i miei dati, mi arresti pure

Il Procuratore di Agrigento ha chiesto ufficialmente i miei dati anagrafici. Per fare cosa?

Non perda tempo, glieli do io.

Matteo Salvini, nato a Milano il 9/3/1973, residente a Milano in via xxx, cittadinanza italiana.

Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta la notizia che la Procura di Agrigento sta indagando su di lui nel caso della nave Diciotti.

Se vuole interrogarmi, o magari arrestarmi perché difendo i confini e la sicurezza del mio Paese, ne sono fiero e lo aspetto a braccia aperte!

Nonostante insulti, minacce, inchieste e vergogne europee, sto lavorando per chiudere la “pratica Diciotti” senza che a pagare stavolta siano gli Italiani, visto che abbiamo accolto e speso abbastanza.

Ultima modifica: 26 agosto 2018