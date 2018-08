Diciotti: l’Anm con Patronaggio: “la politica non interferisca”

AGRIGENTO. Presa di posizione dell’Associazione nazionale magistrati nettamente a favore del capo della Procura di Agrigento, Luigi Patronaggio che, in applicazione delle leggi che regolano la vita civile e democratica del Paese ha aperto una inchiesta, per competenza territoriale, sul caso della Nave Diciotti in cui risultano indagati eccellenti come il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

In questi giorni la Procura della Repubblica di Agrigento – scrive l’Anm – sta svolgendo gli accertamenti necessari a verificare se nella delicata vicenda della nave Diciotti siano stati commessi dei reati. Purtroppo registriamo che, parlando della vicenda, il Ministro dell’Interno ha rilasciato dichiarazioni tendenti ad orientare lo sviluppo degli accertamenti con riguardo ai soggetti potenzialmente responsabili. Si tratta di una interferenza nelle prerogative dell’Autorità Giudiziaria, l’unica Istituzione cui la Costituzione e le leggi dello Stato attribuiscono il compito di verificare la sussistenza di reati e di accertare e stabilire chi ne sia il responsabile. Nessun altro soggetto può sostituirsi ai magistrati, nè suggerire o dettare le strade giudiziarie da percorrere, neanche un membro del Governo, che ha il dovere istituzionale di rispettare le prerogative costituzionali della magistratura, che, è bene riaffermarlo ancora una volta, non spreca il denaro pubblico, come è stato dichiarato, ma esercita la giurisdizione applicando la legge in linea con i principi fissati dalla Costituzione. L’Anm auspica che tali episodi non proseguano e vigilerà affinché oggi singolo magistrato, oggi i colleghi della Procura di Agrigento, nel futuro tutti gli altri, possano svolgere i propri compiti in assoluta autonomia, senza inammissibili e indebite interferenze.

Ultima modifica: 28 agosto 2018