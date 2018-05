Diamo un calcio all’indifferenza: triangolare tra avvocati e studenti per l’adozione a distanza

AGRIGENTO. L’Ordine degli Avvocati di Agrigento ha organizzato per lunedì 14 maggio, presso lo Sport Village di Favara, un triangolare di calcio denominato “Diamo un calcio all’indifferenza”, con la partecipazione dell’Istituto “Enrico Fermi” di Aragona e del “Nicolò Gallo” di Agrigento.

L’iniziativa, che ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti e l’opinione pubblica sulle condizioni di vita dei migranti e dei bambini nei paesi africani, sarà l’occasione per procedere all’adozione a distanza di minori, con il contributo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che ha disposto di destinare una somma per questa finalità e per l’organizzazione dell’evento.

