“Diamo un calcio all’indifferenza” avvocati e studenti in campo allo Sport Village

Si è svolto presso lo Sport Village di Favara un triangolare di calcio, denominato “Diamo un calcio all’indifferenza”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Agrigento. L’evento ha visto la partecipazione dell’I.I.S.S. “Enrico Fermi” di Aragona, il quale si è classificato al termine delle partite al terzo posto; l’I.P.S.C.T. “Nicolò Gallo” di Agrigento, classificatosi secondo. Mentre la squadra vincitrice è stata proprio quella formata dall’Ordine degli Avvocati di Agrigento. La giornata sportiva organizzata con lo scopo di sensibilizzare gli studenti e l’opinione pubblica sulle condizioni di vita dei migranti e dei bambini nei paesi africani, è stata anche l’occasione per l’Ordine di Agrigento di erogare un contributo per l’adozione a distanza di minori, consentendo a questi l’esercizio dei propri diritti spesso negati, tra i quali l’istruzione. Anche i due istituti partecipanti al triangolare hanno apportato un contributo per tale gesto di solidarietà. Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Vincenzo Avanzato ha espresso la propria soddisfazione per la buona riuscita dell’evento e soprattutto per la finalità raggiunta dal medesimo. Con l’auspicio che l’appuntamento abbia a ripetersi con cadenza quantomeno annuale.

Ultima modifica: 15 maggio 2018