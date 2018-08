Di Rosa (Mani libere): “Che fine hanno fatto i soldi della Tasi?

AGRIGENTO. Che fine hanno fatto i soldi della Tasi? Perché il Comune non utilizza i 12 milioni incassati solo negli ultimi tre anni e destinati a finanziare la manutenzione del settore viario cittadino ed all’eliminazione delle buche?

Perché le somme non spese (circa 3 milioni e mezzo di euro ogni anno tra quelle stanziate) non sono state riportate nel bilancio dell’anno successivo come residuo attivo? Che fine hanno fatto i soldi degli agrigentini?

Sono le domande di Giuseppe Di Rosa, coordinatore del movimento Mani Libere di Agrigento, inserite in un comunicato stampa.

Il consiglio comunale sa di essere responsabile dei bilanci di previsione e di quelli consuntivi e della eventuale distrazione di denaro pubblico per fini diversi da quelli per i quali vengono fatte pagare le tasse agli Agrigentini? Si chiede e chiede ancora Di Rosa.

Il sindaco chiarisca perché non è ancora oggi possibile garantire delle strade in uno stato di manutenzione almeno dignitoso pur continuando a mantenere la maggiorazione Tasi, che oggi serve solo per tappare i buchi di bilancio invece che quelli dell’asfalto.

