Di Natali (Cattolici in politica): esorbitante il costo dei rifiuti per 17 milioni

AGRIGENTO. “In questo momento difficile che sta vivendo la città di Agrigento, riteniamo doveroso sostenere il lavoro che sta svolgendo l’assessore Nello Hamel per ripristinare il servizio nella normalità”. Lo scrive in una nota Enzo Di Natali, del movimento Cattolici in politica.

“Tuttavia, facciamo presente – aggiunge – che la città non può sostenere un costo così elevato per la raccolta dei rifiuti: 17 milioni di euro; una città in cui è presente un’alta percentuale di immigrati che, vivendo nelle condizioni economiche precarie, difficilmente potranno pagare le tasse comunali richieste.

Pertanto, è urgente, per il bene e il futuro della città studiare altri metodi innovativi nel campo della tecnologia sul conferimento dei rifiuti; tecnologie che abbassano notevolmente il costo del servizio, riducendo addirittura quasi del 60 per cento il conferimento dei rifiuti e ribaltando il servizio facendo sì che il cittadino invece di sborsare 600 euro durante l’anno possa addirittura guadagnarli.

Per tale ragione, come Cattolici in Politica – conclude Di Natali – per una politica che guarda le tasche dei cittadini e il rispetto dell’ambiente stiamo programmando un convegno studi che possa sensibilizzare i cittadini ed Amministratori ad operare nuove radicali scelte che devono essere coraggiose”.

