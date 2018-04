Il destino del Viadotto Akragas: Ordine degli Ingegneri chiede un incontro

Futuro del viadotto Akragas, l’Ordine degli Ingegneri chiede un incontro presso la Commissione Regionale Ambiente e Territorio

La decisione è stata presa sabato, quando il Consiglio provinciale ha deliberato all’unanimità di chiedere alla presidente Giusi Savarino di ricevere una delegazione nel contesto di un’annunciata seduta dedicata al destino dell’infrastruttura, oggi chiusa in attesa di importanti lavori di manutenzione straordinaria.

“Crediamo sia essenziale, in una vicenda tanto complessa e delicata, che accanto alla voce della politica ci sia anche quella dell’Ordine degli Ingegneri, perché possa fornire il proprio contributo tecnico ad un dibattito che, purtroppo, nel tempo è divenuto merce da polemica social – è il commento del Consiglio – . Per questo abbiamo apprezzato la volontà dell’onorevole Savarino di affrontare il tema in una sede istituzionale quale è la 4a commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana e abbiamo ritenuto necessario chiedere di essere auditi”.

L’ipotesi è stata già accolta positivamente dall’onorevole Savarino, la quale provvederà a calendarizzare una seduta dedicata alla viabilità agrigentina concluse le incombenze di Sala d’Ercole.

