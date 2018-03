Sala stampa:

“Una partita decisa dai dettagli – per Daniele Parente – sfida nervosa, ma corretta – aggiunge il coach della Pallacanestro Trapani. Abbiamo sicuramente sbagliato l’approccio alla partita anche se devo fare i complimenti ai miei ragazzi per come sono riusciti a rientrare nel punteggio, tenendo la sfida viva fino alla fine. Nelle fasi decisive, abbiamo tirato in modo affrettato, quando invece avremmo potuto gestire meglio il possesso e trovare soluzioni diverse. Devo fare i complimenti alla Fortitudo, ci aspettavamo questo tipo di partita. In chiave playoff è tutto da decidere, per quanto ci riguarda continueremo a ragionare partita dopo partita e tireremo le somme alla fine, nella consapevolezza che la griglia al momento è ancora parecchio affollata”.

Dall’altro canto Franco Ciani parla di una gara dai due volti. “Nella prima parte – dice il coach della Moncada – abbiamo condotto con grande lucidità sia sotto il profilo tattico che sotto il profilo del ritmo. Nella seconda parte – aggiunge Ciani – Trapani ha aumentato l’intensità difensiva e per noi è diventato difficile trovare le giuste soluzioni offensive . Devo ammettere – aggiunge il coach – che è stata una partita giocata dalle due squadre come fosse una finale, come se non ci fosse un domani. Una gara che più che un derby di campionato mi è sembrata una sfida da playoff per come le due squadre l’hanno affrontata. Naturalmente battere Trapani ci consente di aumentare le possibilità di centrare i playoff anche se credo che il campionato si deciderà all’ultima giornata”.

LEGGI ANCHE IL COMMENTO DELLA PARTITA : Il derby è della Fortitudo Agrigento, Trapani battuto 64-62

Ultima modifica: 25 marzo 2018