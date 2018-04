Denunciato un commerciante straniero per detenzione di prodotti contraffatti

SAN GIOVANNI GEMINI. I Finanzieri del Nucleo Mobile della Tenenza di Mussomeli, nell’ambito di un’autonoma attività di polizia, finalizzata alla repressione e al contrasto dell’illecito fenomeno della contraffazione, hanno puntato l’attenzione sul monitoraggio della circolazione stradale dei mezzi di trasporto lungo la statale 189, importante arteria di collegamento tra la città dei Templi e il capoluogo isolano.

Agenti in divisa hanno fermato un automezzo sovraccarico di merce destinata, con molta probabilità, a riempire gli espositori vuoti di qualche negozio di paese. Il mezzo, guidato da soggetto extracomunitario di nazionalità cinese, regolarmente residente a San Giovanni Gemini, è risultato carico di giocattoli, articoli per la casa, scarpe, abbigliamento ed altro. Il dispositivo di contrasto, così attuato, ha consentito di sequestrare 66 articoli da regalo (giocattoli, teli da mare e ciabatte) con marchio Disney palesemente contraffatto, 1855 capi di abbigliamento per i quali il soggetto fermato non è stato in grado di dimostrarne la legittima provenienza e, in particolare, che gli stessi fossero stati realizzati in Italia per come certificato dalla dicitura “Made in Italy” riportata, in bella mostra, sulle relative etichette.

Il titolare della merce è stata denunciato all’Autorità Giudiziaria per contraffazione, ricettazione, frode in commercio e falsa indicazione di origine della merce.

I militari hanno rinvenuto, inoltre 671 prodotti, composti per lo più da articoli di largo utilizzo come cover e schermi protettivi per telefoni cellulari, scarpe ed articoli casalinghi che sono stati sottoposti a sequestro poiché privi delle indicazioni obbligatorie.

