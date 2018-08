Denunciati 4 stranieri per evasione dai domiciliari

CANICATTI’. Gli agenti del commissariato di Canicattì, coordinati dal dirigente Cesare Castelli, hanno denunciato a piede libero quattro rumeni (di cui una mamma ed i suoi due giovani figli), tutti residenti nello stessa abitazione sita in Canicattì.

I 4 stranieri sono attualmente sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora (scaturita a seguito di arresto in flagranza di reato effettuato dal Commissariato di Gela per furto aggravato avvenuto il 2 maggio 2018) con prescrizione di permanere a casa nelle ore serali e notturne. Gli stessi, durante alcuni controlli effettuati da personale della Sezione Volanti, non venivano trovati a casa nelle ore stabilite dal provvedimento giudiziario. Pertanto i poliziotti hanno contestato il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Ultima modifica: 10 agosto 2018