Denuncia dei redditi : Sindaco Firetto è il più ricco, seguono Amico e Riolo

Lillo Firetto (Foto) è il più ricco, seguito da Giovanni Amico e Gerlando Riolo. La Sicilia, con un articolo pubblicato nell’edizione di questa mattina, pubblica la “classifica dei componenti della giunta comunale di Agrigento, facendo riferimento ai redditi dichiarati nel 2017 ma relativi al 2016, pubblicati sul sito del Comune di Agrigento.

Il più ricco di Palazzo dei Giganti risulta il sindaco Lillo Firetto. Se i file della dichiarazione patrimoniale risulta “corrotto” e quindi non può essere letto, il primo cittadino svetta in testa a tutti con un imponibile dichiarato di 154.954 euro. Rispetto alle indennità, il sindaco ha percepito 39.465 euro per il 2015 e 67.655 euro sia nel 2016 che nel 2017 (questi importi sono tutti indicati al lordo). In termini di costi per l’ente si aggiungono 17.389 euro di rimborsi per missioni (che non vanno al diretto interessato, ovviamente) tra il 2015 e il 2018. In ordine, al secondo posto, troviamo l’assessore al Bilancio Giovanni Amico, il quale ha dichiarato un imponibile di 113.155 euro. Le indennità di carica corrisposte ammontano a 12.826 euro nel 2015 e 21.988 euro sia nel 2016 che nel 2017. Al terzo posto, troviamo l’assessore ai Servizi Sociali e Igiene Gerlando Riolo, che dichiara per il 2017 un imponibile di 95.370 euro. L’articolo dettagliato sull’edizione cartacea di La Sicilia, in edicola questa mattina.

Ultima modifica: 13 aprile 2018