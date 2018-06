Debito da 47mila euro dal Municipio di Agrigento, Girgenti Acque batte cassa

Girgenti Acque ha avviato nei confronti del comune un provvedimento esecutivo per recuperare un debito di circa 47mila euro per fatture non pagate e risalenti al 2016 e 2017. La notizia è apparsa sul quotidiano La Sicilia, in un articolo pubblicato questa mattina. Secondo il quotidiano di Catania, l’Ente ritiene di non dover versare -almeno non totalmente queste somme, perchè il gestore non avrebbe tenuto conto di utenze cessate, crediti vantati eccetera. La vicenda è destinata a finire in tribunale .

Ultima modifica: 24 giugno 2018