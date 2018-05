Davide Baiocco e Giuseppe Mascara sposano la ChanceBet Canalicchio Catania

Dopo l’importante annuncio del sodalizio tra ChanceBet e Canalicchio Catania Beach Soccer, che ha dato ufficialmente alla realtà etnea il nome di ChanceBet Canalicchio Catania, è il turno di un’altra pietra miliare nella costruzione del nuovo progetto societario e tecnico.

La ChanceBet Canalicchio Catania è lieta ed orgogliosa di ufficializzare l’ingaggio di Davide Baiocco e Giuseppe Mascara in vista della stagione che sta per cominciare. Tecnica, carisma ed esperienza sono solo alcune delle qualità di due atleti che hanno scritto la storia del Calcio Catania e non solo, in una carriera costellata di successi. La loro importanza e centralità nel progetto ChanceBet Canalicchio è testimoniata dai traguardi e dai palmarès che i due nuovi acquisti portano in dote da due carriere da calciatore vissute ad altissimi livelli nel calcio italiano.

Una grande soddisfazione per la ChanceBet Canalicchio Catania, testimoniata anche dalle parole del Direttore Generale Marco Coppa: “Avere Davide e Giuseppe è un regalo che ci siamo voluti fare: calcisticamente il valore è più che noto e non c’è altro da aggiungere, ma anche su un piano non prettamente sportivo la loro presenza ci pone in una condizione di vantaggio dal punto di vista psicologico. Portano esperienza e personalità all’interno di un gruppo che vuole figurare bene. Se stiamo costruendo questo lo facciamo con l’auspicio di ottenere dei risultati importanti. Siamo contentissimi di aver raggiunto l’obiettivo di averli con noi: è un altro segnale importante di quello che vogliamo costruire anche in ottica futura”.

Ultima modifica: 7 maggio 2018