Dall’Istituto Alberghiero Senatore Angelo Di Rocco di Caltanissetta all’Accademia “Cast Alimenti”

Giovani talenti nostrani guidati dalla passione tanto studio lavoro e sacrificio crescono e si contraddistinguono sino al raggiungimento delle più ambite mete.

È il caso di Marco Chiarenza originario di Riesi (CL) ex studente dell’Istituto Alberghiero “Sen. Angelo Di Rocco” di Caltanissetta allievo del Professore Salvatore Lo Mascolo.

Marco oggi sta vivendo un esperienza straordinaria di grande crescita come allievo borsista all’Accademia “Cast Alimenti”.

Cast Alimenti è un prestigioso Istituto di formazione professionale dei mestieri del gusto con sede a Brescia. Eccellenza italiana riconosciuta in Europa e nel Mondo, fondata nel 1997 dal famoso Maestro pasticcere Iginio Massari e l’attuale presidente Vittorio Santoro.

Cast Alimenti (Centro Arte, Scienza e Tecnologia dell’Alimento) la scuola dei campioni del Mondo (17 titoli mondiali), nasce con l’idea di fare evolvere la professionalità dei mestieri del gusto (cuochi, pasticceri) con l’obiettivo di elevare la personalità di coloro che operano nel mondo del cibo.

Abbiamo avuto il piacere di conoscere e farci una chiacchierata con Marco Chiarenza che ci ha parlato un po’ di se e dell’esperienza che sta vivendo a Brescia.

Marco come hai scoperto Cast Alimenti?

-Dopo aver conseguito il diploma alberghiero sentivo la necessità di completare la mia formazione e ho scoperto Cast Alimenti grazie ad un amico, e ho deciso di inviare la mia candidatura. Dopo tanti mesi di attesa venni contattato per la selezione che è stata dura e molto impegnativa ma ho raggiunto l’obiettivo superandola.

Ho aperto un nuovo capitolo della mia vita. Cast Alimenti è una scuola di cucina e di vita che ti da l’opportunità di crescere e imparare, vivere ogni giorno con maestri come Gabriele Bozio, Nicola Michieletto, Beppe Maffioli e tantissimi altri.

Com’è nata la tua passione per la cucina?

-Mia mamma per esigenze di lavoro si è dovuta trasferire al nord e io sono rimasto a Riesi, insieme al mio papà e quando tornavo da scuola avevo il piacere di cucinargli qualcosa di buono e caldo. Giorno dopo giorno quella necessità si è trasformata in passione. Incuriosendomi sempre di più ho iniziato a visitare blog di cucina e ad interessarmi delle materie prime. Quando mi si è presentata l’occasione di andare a lavorare in una cucina professionale, al Castello Chiaramonte di Siculiana, in provincia di Agrigento, da quella esperienza ho capito che la cucina sarebbe stato il mestiere della mia vita.

Cos’è la cucina per te ? Qual’è la tua idea di cucina?

-Cos’è la cucina per me? Bella domanda. La cucina per me è amore, condivisione, passione, arte, ricerca, scienza, sopratutto tecnica e cast alimenti racchiude tutti questi valori. La mia cucina è semplice e innovativa.

Qual’è il tuo piatto preferito ?

-Il piatto al quale sono molto legato è Vulcano dell’Etna : spaghetti al nero di seppia del mar Mediterraneo, finocchietto selvatico e tuorlo d’uovo a cuore con effetto lava. Pochi ingredienti semplici ma dal sapore di Sicilia.

Qual’è la tua più grande ambizione?

-Imparare dai grandi e non smettere mai di studiare, girare il mondo e conoscere altre culture per confrontarmi e portare la mia cucina. Il mio sogno è tornare nella mia terra ed esprimermi al meglio proprio lì dove sono nato e cresciuto.

Gerlando Carratello Food Blogger presso

TAVULA MISA E PANI MINUZZATU

Ultima modifica: 24 aprile 2018