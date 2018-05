Il Cua riparte dalla partnership con UniDunarea di Galati

AGRIGENTO. Il prossimo autunno potrebbero essere già operativi dei nuovi corsi di laurea al Consorzio universitario di Agrigento. Tutto frutto della convenzione stipulata tra il Cua e l’università romena “Dunarea” di Galati nei mesi scorsi. I primi sopralluoghi tecnici per rendere operative le aule e i laboratori dovrebbero iniziare a fine giugno. La sede: quella attuale di via Quartararo, a Calcarelle.

Obiettivo sarebbe l’avvio di un corso in Ingegneria Agroalimentare triennale, con tre specializzazioni biennali dedicate a singoli settori. Ma il progetto dell’università l’università romena è ancor più radicato nel territorio. L’obiettivo è quello di creare una partnership con le aziende locali, provinciali: imprese che si occupano di olio, vino, ma anche della raccolta e trasformazione degli agrumi ed anche con imprese ittico-conserviere.

Con tutte loro si lavorerà per inserire e proiettare gli studenti nel mondo del lavoro. all’interno delle aziende sono previsti, nel progetto dell’università romena, attività di tirocinio e stage. Si lavorerà sulle risorse e materie locali, in un ottica diversa dal solito: riutilizzando ad esempio gli scarti di lavorazione per produrre prodotti per la cosmetica o l’agricoltura. Previsto per il prossimo anno accademico anche un master realizzato tramite il conservatorio di Messina. L’università di Palermo conferma invece il suo interesse a garantire su Agrigento solo il corso in Servizio sociale e null’altro.

Il presidente del Consorzio, Pietro Busetta risponde a chi sostiene che il consorzio è agonizzante: “Stiamo lavorando al rilancio dell’università agrigentina. Posso assicurare – continua l’economista palermitano – che, anche se l’anno 2018-2019 sarà quello della massima crisi, stiamo lavorando per un rilancio sostanziale del consorzio di Agrigento, insieme peraltro all’importante struttura del Polo universitario, diretto egregiamente da Ettore Castorina e con il quale si lavora in sinergia, che occupa oltre 30 addetti dell’università e che si colloca a villa Genuardi”.

Ultima modifica: 27 maggio 2018