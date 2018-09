Lo stabile in realtà era stato abbattuto dal Comune, nei giorni scorsi, perchè pericolante, ma era rimasta in piedi una parete, e proprio quì è avvenuto il crollo.

Nessuna conseguenza per le persone. Da registrare, a seguito dell’allarme scattato, l’evacuazione di due famiglie residenti in un palazzo attiguo, evacuazione disposta dal sindaco Ettore Di Ventura che ne ha disposto lo sgombero per motivi precauzionali. (Foto archivio)

Ultima modifica: 9 settembre 2018